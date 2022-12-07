張書偉和黃姵嘉在電影版中戀情陷危機，在車子前爭執吵到嘶吼。（威視提供）

超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬笑鬧大銀幕，明年推出賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導、金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）重磅回歸，打造今年最台味的爆笑喜劇，今（7日）釋出婆媳篇幕後花絮，暌違2年再度合演婆媳的鍾欣凌與黃姵嘉直呼超緊張，靠一場「乞討戲」2天內找回默契。此外，電視劇中備受關注的「歐貴戀」電影版感情卻遭遇「強大勁敵」而深陷危機，一場爭執戲兩人竟演到到對彼此嘶吼，火藥味十足！

成功演活「傳統婆婆」的鍾欣凌，劇中活靈活現的詮釋深獲觀眾喜愛，電影版再展喜劇功力，與黃姵嘉暌違2年婆媳再合體，2人卻坦言害怕找不到默契，沒想到卻因一場「乞討戲」2天內迅速找到絕佳默契，原來是片中婆婆搞丟「神秘OO」搞得全家人仰馬翻，一場與黃姵嘉超市尋人橋段，導演鄧安寧臨場加戲要她們手口並用地叫喊「give me money」進行乞討，原本還沒默契的兩人演完瞬間找回節奏，讓鍾欣凌樂的直呼：「角色回來了、節奏回來了！」然而不僅是這場戲，鍾欣凌還透露導演鄧安寧拍攝期間為想梗不惜犧牲睡眠，努力讓每場戲都有笑點，因此拍攝過程中劇組經常「笑到快瘋掉」，笑嘆：「幸虧大家都很能忍！」

片中，飾演媳婦小鷗的黃姵嘉與閨密大美（林筳諭飾）幫忙婆婆「擦屁股」找OO，荒誕的劇情讓黃姵嘉坦言拍攝時都好怕NG，「這次3個女生的戲很多，被警察圍捕、按摩店逼供，笑到忍不下來，最後變成要先笑完才開拍。」此外，在劇中備受關注的「鷗貴CP」在電影版應廣大觀眾的敲碗終於交往了，讓飾演發貴的張書偉都開心直呼「圓夢」，卻沒想到感情又再觸礁，小鷗海外情書不斷，還遇到一個「強大勁敵」，讓耿直的發貴都怒喊：「我要見他！」黃姵嘉憶起劇中沒有太多吵架戲，但電影版有場和張書偉的爭執戲2人吵到「嘶吼」，令她印象超深刻：「他爆發的時候也是挺可怕的，那場戲我們都覺得蠻過癮的！」

電影將在明年1月13日全台上映。