交通部觀光局舉辦台灣好湯金泉獎評比活動，宜蘭縣政府為了留下金泉獎，今天（7日）宣布成立「台灣好湯．票投礁溪」競選總部，並在宜蘭各大觀光景點設立宣傳看板，號召全國民眾透過網路投票支持礁溪溫泉，截至今天中午，第1名是苗栗泰安溫泉的4.4萬票，礁溪溫泉2.8萬票。

縣府工商旅遊處指出，台灣有得天獨厚的天然資源，全台有19個優質溫泉區資源，觀光局列出溫泉觀光6大指標，並設計出具有台灣溫泉特色的金泉獎7大獎項。

金泉獎7大獎項有十泉十美獎、最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，其中十泉十美獎是由網路票選，去年礁溪溫泉票數最高，還拿下最佳新創獎。

工旅處表示，為選出最佳新創獎等6獎，金泉獎專家委員在11月18日實地現勘評鑑，而十泉十美獎網路票選是從11月1日至12月31日，每人每日最多可以投5票，票選民眾有機會獲得新款手機、溫泉住宿券等總價超過10萬元以上的獎品。

截至今天中午，泰安溫泉獲得4.4萬票，礁溪溫泉第2，獲得2.7萬票，但高雄寶來不老溫泉以2.6萬票緊追在後，礁溪溫泉不僅與寶來不老溫泉互咬，與泰安溫泉的票數也有段差距，為此縣府成立競選總部，還推出投票送好禮，吸引民眾支持礁溪。

縣長林姿妙表示，縣府希望帶動繁榮、商機，因此為礁溪溫泉成立競選總部，礁溪溫泉無色無味，品質絕佳，希望金泉獎能持續獎落礁溪；目前正值2022冬戀蘭陽溫泉季活動期間，現場也設有專屬攤位拉票、贈紀念品，呼籲鄉親團結、票投礁溪溫泉！