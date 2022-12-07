台北自來水事業處將斥資14億建設三重二號配水池加壓站，預計完工後可大幅提升三重地區供水安全及穩定性，並可增加支援蘆洲、新莊、五股等鄰近地區的用水需求，今(7)日由台北市長柯文哲主持動土典禮；柯文哲表示，三重二號配水池加壓站可增加蓄水及調節能力，與既有三重一號配水池加壓站聯合運作，建立三重供水分區備用支援系統並加強最大處理容量。

柯文哲今早到新北市三重出席動土典禮時，感覺略顯疲態，典禮過程中頻頻閉目養神；他表示，在本工程完工之後，於平時可與三重一號站分區聯合運作，使三重供水分區供水更穩定更均壓，而當三重一號站無法供水或歲修維護時，則可作為備援系統，維持整個三重地區正常供水。

北水處說明，此工程建築基地面積約4150平方公尺，為地下2.4萬噸配水池、地上2棟2層鋼筋混凝土結構，主棟作為自來水加壓設備機房，面積約1414平方公尺，附業棟多目標使用面積約1105平方公尺的商辦空間，可活絡重劃區新興區塊之商業串聯。

北水處指出，本案施工經費14.29億元，預定2027年7月竣工，完工之後不僅為三重地區的民眾和周邊支援供水區域帶來更多的保障，另提供商場或辦公處所出租空間，供應三重地區之辦公室空間市場需求，活絡重劃區新興區塊之商業串聯，以此提升土地機能，發揮加乘效應。

北水處補充，面對全球氣候異常，極端的強降雨及乾旱發生頻率及強度皆較以往劇烈，大範圍影響供水風險，為強化系統、穩定供水，該處致力於建置供水備用支援系統並加強淨水場最大處理容量，並持續推動管網改善，以減少漏水，並配合中央水源調度，支援臨近台灣自來水公司的用水需求，從2005年每日19萬噸到2021年每日近77萬噸，另新北市的供水比例亦由37％提高至52％，2022年支援汐止鄰近區域水量由1.2萬噸提升至8.65萬噸，不僅打造不缺水的台北市，也將這個效益擴及鄰近地區，確保大台北地區600萬人用水安全。