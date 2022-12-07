司法院院長許宗力（照片由台北地院提供）

台北地院院長黄國忠（照片由台北地院提供）

未來台灣高等法院及台北地方法院的新機關所在地、華山司法園區，7日舉行樹木保護移植與復育及月台拆遷工程開工動土典禮；司法院長許宗力致詞時表示，期盼已久的「華山司法園區新建工程」第一階段工程正式開工，未來將可有效緩解首善之區法院空間不足及擁擠問題，也象徵著台北地區民眾的訴訟權益將向上提升。

許宗力指出，近30年來全國司法案件量激升，使用法院的民眾及司法人員大量增加，但是位於北部地區的各級法院院舍普遍老舊且空間嚴重不足，影響人民訴訟權益甚鉅！司法院經長年積極爭取，取得位於臺北市華山地區的行六用地，並獲得總統大力支持，未來將由臺北地方法院及臺灣高等法院進駐。

許宗力表示，相關工程委請具備工程專業與公正性的營建署代辦，並委託國內優秀的建築師規劃設計監造及專業營造團隊施工，希望能建構先進、完善的法庭與服務空間，提供人民友善的審判訴訟及公共服務環境，讓華山司法園區成為「追求社會公平正義的殿堂、培養公民法治精神的學堂」。

台北地方法院院長黃國忠代表致詞表示，原本在行六用地上的華山貨運站是歷史建築，面對歷史文物及前人走過的足跡，大家應該懷著謙卑、虛心的態度去感恩、保護它，因為他們留下的無形或有形的資產，豐富了文化底蘊，擴展了大家的視角，培育了大家的內涵，因此大家將基地上的受保護樹及月台，於園區內予以移植、復育及解構、保存，也將歷史建物華山貨運站於現址修復及再利用，融合新的建物及環境，重新賦予新的生命與活力。

高等法院台北地方法院新機關華山司法園區動土典禮許宗力