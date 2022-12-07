台灣與新冠病毒共存、開放國門，美國有線電視新聞網（CNN）6日刊出專文報導台灣的交通狀況，當中提到美國、加拿大等政府都特別點出台灣的用路安全問題，他們的措詞尤其強烈，直指台灣駕駛、機車騎士橫衝直撞、不尊重行人權利，報導也引述專家評論，指出台灣「人間煉獄」的交通對觀光業構成問題。

■台灣「馬路如虎口」臭名遠播

CNN報導，台灣以美食、風景、以及民眾的熱情聞名，但同樣的，危險的馬路也「臭名遠播」，報導引述專家說法，如果台灣想要留住、甚至吸引更多國際觀光客，首先必須改善馬路安全問題。

台灣「馬路如虎口」有多惡名昭彰？CNN指出，包括美國、加拿大、澳洲、日本政府等都在給國人的旅遊建議中特別提及台灣的馬路狀況，細看這些旅遊建議，當中又以美國及加拿大政府的措詞更為強烈。

美國國務院在官網指出，台灣「主要城市的道路普遍相當壅塞」，「要小心許多機車會在車流中穿梭」，「當從公車或轎車下車時要小心機車」，「過馬路時要保持謹慎，因為許多駕駛不尊重行人的通行權利。」

加拿大政府的措詞更為直率，「機車騎士不尊重交通規則，他們橫衝直撞。」加拿大政府更直接建議民眾避免在台灣駕車或騎機車，「就算你是經驗豐富的機車族。」

澳洲政府的措詞則較為溫和：「機車騎士經常在車流中穿梭，汽車可能不會在行人過馬路時停下來。」

台灣的交通一直是外國人討論的話題。

■「馬路如虎口」連台灣人都受不了

報導引述「台灣是個行人地獄」（Taiwan is a living hell for pedestrians）臉書粉專創辦人楊先生（Ray Yang），這個粉專於2021年12月創立至今已經有1.3萬人追蹤。

土生土長的台灣人楊先生說，他在定居澳洲一段時間後返台「差點被機車輾過」，這個「逆向文化衝擊」（reverse culture shock）讓他創立粉專。他說台灣的城市都有個共同的大問題，就是缺乏人行道，雖然政府的數據顯示，大城市中多達42%的道路都有人行道，但有些路很窄，停滿機車、汽車，被路燈、電箱擋道，甚至還有店家的盆栽或招牌，迫使行人必須與車爭道。

報導引述數據，指出2021年台灣一共有2962人在車禍中喪生，相當於每10萬人就有12.67人因車禍死亡，這個比例比日本多出6倍，比英國高出5倍。

■台灣道路不安全的根本原因是設計不佳

台灣交通安全協會副理事長林志學分析，台灣行人用路不安全的問題主要源自於道路工程及設計專業缺乏更新，道路設計指南通常並不明確，而且選擇性實施，設計方向又以汽車為主，大眾運輸系統為輔。

他說台灣於1960年代推行道路現代化時就是以美國為範本，美國的設計就是汽車優先於行人，因此當其他國家開始關注行人、自行車騎士的安全時，台灣反而落後了。

關於如何解決台灣的道路安全問題，林志學指出，政府訴諸更嚴格的執法、架設更多紅綠燈、測速照相等，但他認為根本做法應該是打造更好的道路基礎設施以及加強教育駕駛。