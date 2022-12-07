選戰落幕，正副議長爭奪戰展開，尋求連任的花蓮縣議會議長張峻，在國民黨內登記參選時，被以「排黑」條款未獲提名，最後黨中央同意「報備」參選並當選。議會國民黨團書記長謝國榮今建請黨中央採議長不提名，縣黨部回應，尊重黨團意見，但提名要點仍規範排黑，下週二邀集新當選議員召開座談會，將意見與人選提中央核定。

第20屆花蓮縣議會33席議員中，國民黨18席、民進黨3席、民眾黨1席、無黨11席；張峻未獲政黨推薦，同意報備以無黨籍參選，但選後仍回歸藍營。張峻表態爭取連任，並積極爭取多數議員支持。

花蓮縣議會國民黨團今天發布聲明稿指出，依黨中央組織發展委員會徵詢黨內正、副議長參選意願，目前有張峻、鄭寶秀、吳建志等人表態參選議長，黃馨、吳建志等人表態參選副議長。

書記長謝國榮並為張峻寫推薦文，稱多數黨員傾向支持張峻連任搭配行政資歷完整的黃馨，考量黨內團結和諧，建請中央提名小組於第20屆花蓮縣議會議長採不提名方式，副議長建請提名黃馨。

不過，新當選議員尚未就職，本屆黨團推薦是否得宜，仍有部分新科議員表示不妥，必須尊重20屆議員意見。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華今受訪回應，黨中央提名作業規範，週一已轉發20位黨籍議員當選人（兩位報備參選），同時徵詢參選意願，9日將收回意願調查表，下週二下午3時召開新當選議員座談會，黨部會依徵詢結果、個人參選意願及座談內容，提出正副議長推薦名單；針對黨團會議予以尊重，但提名作業要點中仍規範「排黑條款」。