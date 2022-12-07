44歲美女主播秦綾謙今(7日)宣布和大她1歲的金鐘獎行腳節目主持人廖科溢結婚，兩人過去都有一段失敗婚姻，如今決定攜手再踏上紅地毯，引發熱議。而秦綾謙過去與前夫因第三者問題不歡而散，她控訴被夫家威脅勒索，受訪時更透露兩人當年結婚就埋下許多炸彈，夫家挑結婚日子時挑沖新娘的日子，婚後抹黑她下咒存心想要離婚。

秦綾謙2016年爆出婚變風波，男方指控她出軌在先，更用相關證據威脅她，而秦綾謙接受《壹週刊》專訪指兩人從結婚之初就像是孽緣，夫家打她名號向餐廳訂日子討價還價，甚至不尊重她挑會沖煞新娘的日子，婚後生活更像地獄，婆婆奪命連環Call，只為求知道她每天全部的行程和上班時間。

至於壓垮婚姻的最後一根稻草為何？秦綾謙說是公婆翻她房間，找出雨傘跟符後，稱她意圖不良，存心想害這段婚姻「散」掉才會準備這些道具，夫家後來還找上她的家人談判，讓秦綾謙覺得對家人過意不去，決定離婚，而消息曝光後，前夫對秦綾謙提出妨礙名譽訴訟，秦綾謙則喊冤並拿出證據，強調自己沒捏造，最後判定不起訴。

4年前秦綾謙在臉書寫下1300字血淚史，坦言身為公眾人物勢必要面對婚姻失敗的結果，但她不願意終生被此綁住，每每案情有新進展，就會被媒體重提一次，像是「凌遲」，並謝謝愛犬Yumi陪她走過痛苦日子，「放下恨，也是饒了自己，走出恨的牢籠，開始過下一段人生」。