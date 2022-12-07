總統蔡英文昨（6）日召集財經高層會議，作出三大指示，要求確保重要民生物資供應及價格穩定、主動規劃推動公共運輸補貼並抑制房價、建立應變機制確保金融穩定，務必全力維繫台灣經濟成長動能，減輕人民生活負擔。然而前立委郭正亮吐槽，此三指示對台灣政經的改善毫無作用，稱蔡英文已經講不出新的內容了，讓郭直呼「真可怕」。

對於民進黨立院黨團擬修《選罷法》，增訂擴大排黑對象，郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，他認為現在民進黨已經亂了套，而這要怪總統蔡英文，因為她在敗選後的檢討，給人方向不確定的感覺，「沒有自我批判、下罪己詔」。

郭正亮提到，自己在節目上說過，蔡英文的敗選檢討聲明有如在搞作文比賽，只有講要加強地方基層的經營、與人民溝通等話。而對於蔡英文昨召集財經高層會議，指示穩定金融、物價，郭正亮則直言，這對台灣的政治與經濟的改善毫無作用，蔡已經講不出新的內容了，「真可怕」。

最後郭正亮坦言，即使可能會亂，他還是期待副總統賴清德去選黨主席，同時不管誰組閣，只要不是行政院長蘇貞昌都好，「我寧可這樣搞」，應該走的就走，該有新作為了。