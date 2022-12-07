近幾年健康意識抬升，不少人更注重日常飲食，但難免忍不住想吃罪惡美食，像吃炸雞時，有些人就會剝掉麵衣，認為這樣能「去油」，營養師曾依田指出，剝麵衣並不等於去油脂，因為在油炸的過程中，油脂也會滲入食材中；除此之外她也依照食材的依附物質，將油炸方式分成不裹粉、炸粉、麵包粉、粉漿4種，其中以天婦羅常裹的粉漿吸油率最高，有15~25%。

曾依田在臉書粉專發文表示，有不少人在吃炸物的時候，都會認為油全都在麵衣上，因此只要剝掉麵衣，就能完全去除油脂、撕掉罪惡，但這其實是錯誤的觀念。曾依田解釋，並不是只有麵衣會吸油，食材中的水分經過油炸後，也會被油脂取代，所以就算剝掉外層的麵衣，也只去除了一部分的油脂，無法去除已經滲透進食材中的油脂。

除此之外，油炸的方式也會影響吸油率，曾依田依照食材依附的物質，將油炸方式分為4種，並列出各項的吸油率。

▎不裹粉

吸油率3~8%，任何東西都不沾，直接將食材油炸，常出現在料理步驟中，像是台菜的料理手法「過油」，而食物的部分包含炸蛋酥、茄子等。

▎炸粉

吸油率6~8%，在食材表面灑上麵粉、太白粉或澱粉後油炸，表皮呈現硬脆口感，例如日式唐揚炸雞、鹹酥雞等。

▎麵包粉

吸油率較高，有10~20%，在食材表面沾上麵包粉後油炸，是日式洋食中常見的料理手法，例如炸蝦、炸豬排、可樂餅、咖哩麵包等。

▎粉漿

吸油率最高，有15~25%，在食材外層沾附帶有水分的麵衣後下鍋油炸，是不論中菜、西菜、和食，都會出現的料理方式，例如宜蘭卜肉、英式炸魚、天婦羅等。

不過人難免還是會有想吃炸物的時候，曾依田便推薦適合搭配食用或飲用的食物和飲料。

▎海帶芽、蘋果：含豐富水溶性膳食纖維，可抑制油脂吸收。

▎淺焙咖啡：淺焙咖啡可保留較多綠原酸，可幫助抗氧化、抗發炎，對脂肪代謝有一定幫助。

▎綠茶、普洱茶：茶多酚可以增加脂肪氧化、減少脂肪吸收。