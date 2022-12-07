充滿聖誕節氣氛的12月，也是為禮物傷腦筋的12月，12月10-11日兩天高雄市政府農業局在左營高雄物產館10:00-18:00「蓮潭小農市集」系列活動中，特別辦理「聖誕薑餅屋．禮物DIY工廠」歡迎闔家來走走逛逛，也為聖誕伴手禮激發一些想法創意

12月10-11日兩天高雄市政府農業局在左營高雄物產館，特別辦理「聖誕薑餅屋．禮物DIY工廠」。(高雄市農業局提供)

12月10-11日兩天高雄市政府農業局在左營高雄物產館，特別辦理「聖誕薑餅屋．禮物DIY工廠」。(高雄市農業局提供)

兩天的活動準備了四款的薑餅屋屋型，包含：聖誕森林小屋、神仙居、聖彼得之屋及老公公樹屋，還有二款的聖誕製品，聖誕名牌吊飾及手作聖誕帽，手製禮品最誠心，送禮自用兩相宜，聖誕禮物DIY工廠周末開工啦！歡迎親子同遊，增進家庭親密度。

12月10-11日兩天高雄市政府農業局在左營高雄物產館，特別辦理「聖誕薑餅屋．禮物DIY工廠」。(高雄市農業局提供)

另外蓮潭小農市集也邀請各區農民參展，提供小農自產自銷的農產品，民眾僅僅只要消費百元就可以向參展攤位取得活動券一張，累積活動券參加現場各式活動，還有音樂藝文表演可供欣賞，另結合兒童氣墊，小朋友到訪也能開心放電。

大家逛街買好物，高雄市政府農業局加碼辦理「購物換好康」歡迎民眾累積當天點券，進行兌換免費好物，好康好物琳瑯滿目，有生鮮蔬菜、高雄147好米、大寮履歷好豆、小農自然農法果汁、內門龍眼乾、大崗山蜂蜜、蜂蜜啤酒等等，甚至高雄首選禮盒組都有機會帶回家。

周末活動的首選，全高雄最早啟動聖誕風情的假日活動就在12月10-11日「蓮潭小農市集」！所有好買！好吃！好看！好玩！通通都有，請大家要來要早、動作要快，詳細內容可至高雄市政府農業局官網或是高雄物產館官方臉書查詢。