據審計部查核，農委會自110年至今年6月有多項濫發補助的缺失，農委會主委陳吉仲表示，由於氣候變遷與老天難料，每年災損已經超過農民可領的救助金額，而農委會主責天然現金災害救助的最後核定與撥款單位，而非負責執行認定，目前也正逐漸把天然災害救助轉往保險，如此更能保障農民收入。

據審計部「中華民國110度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，農委會這幾年的天災救助基金累計編列約72.98億元，但累計執行數卻高達132多億元，執行率高達181.4％。審計部同時也點出災害救助存有多項缺失，包括核定災損補助面積超過土地面積、休耕給付重複領取、未達豪雨標準仍核發補助等，加上災損補助入不敷支出已成常態，要求農委會及農糧署檢討並回覆。

農委會主委陳吉仲今(7)日受訪表示，農委會每年天然現金災害救助的預算大約17-18億，但因為氣候變遷的衝擊，每年天災造成的損失其實遠高過農民可領的金額，「老天爺實在難以預測，這樣的氣候趨勢是在增加的」。

陳吉仲說，所有符合天然災害的公告都有一定程序，農漁畜各產業單位、場試所，以及地方政府農業單位到鄉鎮區公所都有代表共同參與，確定符合天然現金災害救助條件才會公告，鄉鎮公所也要確定農民損失是否達法定的20％，農委會主責最後的核定與撥款，而不是執行認定的單位。

陳吉仲說，審計部提到相關議題，例如休耕給付重複領取等，休耕了當然就不能領取現金救助，長期以來這樣的比例已經相當低；另外，不一定達到豪雨標準才會造成損失，因為致災樣態很多，像去年8月豪雨不用勘災就知道木瓜和洋香瓜通通受損，這樣認定簡化的背後都有相關的數字與專業支撐。

陳吉仲指出，審計部也特別提到希望以保險取代災害現金救助，農委會今年已把最大宗的稻米，將近20萬公頃的種植面積由每公頃1.8萬救助金轉稻米保險，藉此降低天災對農民收入的衝擊，不過天然災害救助無論在速度或效率都希望能更快，否則會影響到下期的耕作。