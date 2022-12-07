宋芸樺與小學生們一起搭帳篷過夜。（三立提供）

宋芸樺為了這次就讀的客家學校特別學花鼓。（三立提供）

三立實境療癒型節目《回到小學那一天》，本周轉學生是從小就嚮往森林小學的宋芸樺，她說以前每天放學時，外婆都會準備好吃的點心接她去補習班，每次都會多準備三、四份，好讓她分享給身邊朋友們吃，所以大家看到外婆都會無比開心；在拍攝節目時，宋芸樺的外婆正在加護病房中，等她拍攝結束後，外婆也已經變成天使，「很感謝節目讓我重新回憶起小學時光，也想謝謝外婆在小學帶給我如此美好的回憶」。

宋芸樺這次就讀大雪山山腳下的客家小學，挑戰滿滿的戶外課程，沒想到才剛開始第一堂課，她就已經想退學求饒，原來第一天就遇上攀爬橫嶺山步道，她笑說自己印象中的戶外課程只有科博館。一開始還說大話的她笑言：「我滿會爬山的！」結果一路走下來連男同學都笑她「快點改課程吧！」好在男同學特別幫她準備防痠貼布，另一位男同學則是吐槽她不只16歲，還四處幫她找登山杖木棍。

宋芸樺笑說在拍攝期間，發現有個小男生超級像流星花園裡的道明寺，說話的樣子都酷酷的，也會鬧別的同學，但看似老大的他，在一個沒有拍攝的時候，偷偷跑過來問宋芸樺說：「女生那個來…啊是要怎麼做才可以讓她開心？」她很驚訝小男生問這個問題，沒想到他很害羞地小小聲跟宋芸樺說：「因為我女朋友那個來，我希望可以讓她開心啦」，當時宋芸樺忍不住偷偷笑出來，但內心又覺得他可愛到不行，怎麼想也沒想到，參加這個節目，認識了一個早熟的小道明寺。

最讓宋芸樺驚訝的是此次碰上螢火蟲求偶季，看到大片螢火蟲，多到停在她身上、手上。晚上大家在操場上野炊課，同學們自己做晚餐，接著就直接搭帳篷露營睡覺，而宋芸樺這位「16歲」的大姐姐就盡責地擔任大廚，女同學們都很乖也很配合，但男生們不知道是在耍酷還是害羞，一直說「我不要！我不會！」逃避下廚，看到他們那樣，宋芸樺很有耐心地一步步教他們，但結果到最後還是有幾個跑來跑去不工作，兩天一夜下來，就是那個當下，真的讓她超級抓狂。

宋芸樺說因為學校是客家學校，她還特別學跳花鼓，因為當地區有慶典時，學校都會受到邀請讓花鼓隊助陣，一年級的小女生還偷偷跟她說：「妳好厲害！」由於這次難得的體驗，宋芸樺說這次是她第一次了解蒙特梭利的教育方式，覺得對孩子的發展很有幫助，除了一般的課程之外，還會訓練孩子們獨立生活，如果未來有小孩，很有可能會考慮讓他們去上這種自然型態環境的學校，有不同的成長。