《彭博》爆料，美國擬升級對台軍售，出售多達100枚最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達和支援裝備，外交部昨未鬆口，僅稱台灣會持續與美國深化合作堅實國防，民眾黨立委張其祿7日質詢國防部是否正在接洽此軍售案，國防部戰略規畫司長李世強證實確有此事，強調所有軍售案都是按進度付款，不會貨沒到錢就給了。

立法院外交國防委員會今邀請國防部進行「新式教召、後輩戰士暨全民防衛動員署執行成效」專案報告，張其祿首先詢問，近期傳出美國擬對台灣提供愛國者飛彈，國防部是否已有接洽，李世強證實確有此事。

張其祿憂心，美國此次對台軍售案恐讓中國大陸不滿，國防部官員表示，這是美國2010年當時公告的軍售案的內容，一直延續到今天，當時中國大陸就對此軍售案表達強烈反應。張其祿追問「這次還好嗎？」邱國正強調，國防部會密切注意。

張其祿指出，過去美方常因各類因素導致軍武交貨延遲，若未來又有類似情形發生是否會影響我國軍事整備，又要如何因應。邱國正表示，軍方會多方努力，每次遇到此問題，都會與相關單位多管道進行，若有現實困難，他不會幫誰講話、不強人所難，但當前工作進度都有掌握。

張其祿詢問，此次軍售是否已付錢，邱國正點頭表示，都會按期程付款，李世強補充，所有軍售案的進度，軍方會看進程到哪才付多少錢，內部有管控機制，不會「貨沒到錢就給了」；張其祿提醒，在預算概念上會認為錢已經撥補，認為政策到位，又在規劃下個期程，但實際狀況就是延宕，呼籲軍方還是要有應變措施。