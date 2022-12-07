韓國新生代偶像團體「EPEX」出道1年3個月，由WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF組成，將於本週日（11日）在台北三創Clapper Studio挑戰1日2場演唱會，隊長WISH期待地表示：「能透過這次機會能去到台北，真的很幸福！」

「EPEX」去年在韓國拿下第29屆韓國文化演藝大賞、2021 Hanteo Music Awards、第31屆HIGH 1首爾歌謠大賞等3座新人獎，日前也在2022亞洲模特大賞獲得新星獎，最新迷你4輯《愛之書 chapter1. Puppy Love》主打歌〈戀歌〉MV在YouTube已經突破2000萬次瀏覽。

預告ㅣEPEX獨家專訪ㅣ第四組貴客到ㅣ偶像建起來

他們在來台前接受被暱稱為「大好人」的吳建恆YouTube網路節目《偶像建起來》訪問，對於即將訪台，成員AYDEN有感而發地說：「每一次能和粉絲們見面的表演，都讓我們覺得很有趣和激動」，隊長WISH補充強調「其實因為我們原本就很想去台北，一直都很期待，透過這次機會能去到台北真的很幸福。」

整團除了BAEKSEUNG以前曾因為畢業旅行來過，對於當時吃過的美食、看過的美景相當難忘，他們除了12月10日的實體專輯簽售會與11日的2場演唱會，31日竟然還要前進台南參加「台南好YOUNG」跨年晚會，他們相當期待能吃到台南的米糕、碗粿及牛肉湯等傳統美食，覺得1個月要訪台2次超級不可思議。

「EPEX 1st CONCERT <EIGHT APEX> in TAIPEI」將於12月11日下午場2點以及晚上7點30分開演，門票將於已在ibon售票系統熱賣中，票價為A區 $3,880 / B區 $2,880/身障席 $1,990，每場購票福利除了可獲得限定小卡set，還可抽合照、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等，相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁。