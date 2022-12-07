曾兩度獲得金鐘獎的節目主持人的廖科溢今(7)日稍早在臉書曬出婚戒及情侶鑰匙圈，宣布與主播秦綾謙結婚。不過，兩人過去都有一段婚姻，如今決定攜手再踏上紅地毯，引發熱議。而秦綾謙過去曾爆出桃色風波，被前夫抓到與小鮮肉網紅安德烈共處一室。事後她接受媒體採訪，自曝夫家向她勒索250萬元。

據了解，女主播秦綾謙與前夫吳炳輝婚姻已有裂痕，期間女方控訴生活像地獄，且婆家想掌握她時間及行程，甚至指控她有下符咒；而引起出婚姻生變的風波。過去在2016時9月左右，秦綾謙密會小鮮肉網紅安德烈，不只有曖昧訊息互傳，並且兩人一同待在家中時，男方還赤裸上身，關係疑似並不單純。對此，3人事後鬧上警局，最後達成協議。秦綾謙與安德烈付出190萬和解金，而吳男父母須簽下保密條款並銷毀光碟。事後，秦與吳兩人在10月間也隨即離婚。

然而，有消息指出吳男事後違反保密約定，透過父母將光碟交給媒體公開。對此，秦綾謙接受《壹週刊》專訪時，指出自己受到前公婆的威脅，揚言若是不支付250萬元的封口費，就把影片外流，讓她身敗名裂。

消息曝光後，前夫對秦綾謙提出妨礙名譽訴訟。秦綾謙則喊冤並拿出與夫家的LINE對話紀錄，證明雙方爭執不假。當時北檢認為秦女所述並非虛構，而且內容確有其事，因此法院審理判決，最後判定不起訴處分。