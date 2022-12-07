2022年是艱辛的一年，全球因為疫情、戰爭與通膨等衝擊，經濟呈現動盪與不穩定，隨著紛擾的2022年邁向尾聲，投資人紛紛將焦點轉向明年，面對充滿挑戰的全球金融市場，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭7日發表2023年投資展望，依據貨幣政策走向及通膨發展提供兩種情境分析，他指出，央行是否會在2023年放鬆緊縮政策？將取決於未來通膨發展。

就「基礎情境」來說，趙耀庭指出，從領先經濟指標與金融情勢顯示，目前經濟週期處於收縮階段，具體而言，緊縮金融情勢不利經濟成長，然而一旦貨幣政策暫停緊縮，經濟將從收縮階段迅速邁向復甦。然而觀察近期需求面像是全球製造業新訂單，以及供給面如全球供應鏈壓力指數等指標，皆顯示通膨壓力有下滑的現象，也預示央行的積極動作可能即將放鬆。

因此根據基礎情境分析，預期通膨趨緩，市場開始期待央行於2023年第一季暫停緊縮動作，並維持至2023年中，這有利於經濟復甦回溫，雖然全球成長仍低於趨勢，但會開始加速，並展開新一輪經濟和市場週期，帶動風險資產表現領先。

在資產配置方面，趙耀庭認為就目前的收縮階段來說，多數資產類別表現可能相對疲軟，在此情勢下整體採防禦性風險立場，大幅減碼股票，偏好防禦性類股。在股票佈局上，相較新興市場偏好已開發市場股票，看好高品質與低波動股票以及實質資產；在固定收益佈局上則投資級信用債優於高收益。

一旦經濟週期從收縮邁向復甦，全球風險胃納上升，則大幅加碼股票，看好週期性類股，相較已開發市場偏好新興市場股票，看好價值與小型股；在固定收益佈局上則風險性信用債優於高品質信用債。

在「替代情境」下，會永久性通膨、經濟持續收縮。趙耀庭指出，若通膨居高不下，預測央行會持續緊縮貨幣政策更長一段時間，央行恐怕會更加鷹派，如此一來，收縮階段會維持得比基礎情境預期的更久，預期這會增加全球衰退的機率，成長情勢惡化，風險資產進一步受挫。