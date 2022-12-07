北管八音研習班與榮興薪傳聯誼日前在客家圓樓舉行年度表演。（台灣客家八音戲曲推廣中心提供／謝明俊苗栗傳真）

北管八音研習班與榮興薪傳聯誼日前在客家圓樓舉行年度表演。（台灣客家八音戲曲推廣中心提供／謝明俊苗栗傳真）

北管八音研習班與榮興薪傳聯誼日前在客家圓樓舉行年度表演。（台灣客家八音戲曲推廣中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗在地榮興客家採茶劇團創團人鄭榮興，目前擔任「中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會」理事長，並創立「榮興薪傳聯誼會」是由鄭榮興的民間學生，集合各地客家音樂子弟班，薪傳客家戲曲與音樂文化數十年，每年都會齊聚一堂，各自表演拿手絕活，互相交流觀摩，日前在客家圓樓舉行年度觀摩表演，期望傳承客家音樂永世不衰。

榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興，是國內許多客家歌謠戲曲研習班、客家八音子弟團的指導老師，學生遍及台灣各地。鄭榮興所創辦的榮興薪傳聯誼會，則是集合各地客家音樂子弟班，所組成的一個自發性團體。每年都會邀請會員齊聚一堂，各自表演拿手絕活，互相交流觀摩，活動自1993年揭幕至今已邁入第30個年頭。

目前鄭榮興曾教授過的社區子弟班，包括了頭份流東社區發展協會、頭份東興社區新樂軒、造橋錦水社區、造橋大西新興八音班、銅鑼九湖社區、苗栗福星軒、獅潭永興社區、通霄嘉樂軒、大湖農樂軒、大湖和樂軒、大湖義興軒、銅鑼竹森社區、銅樂軒等客家八音班，可謂子弟滿苗栗。

中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會為推廣傳統客家音樂藝術，辦理「111年度傳統客家音樂人才培訓－北管八音研習」計畫。為期半年的研習課程，特別在日前於後龍客家圓樓台灣客家八音戲曲推廣中心舉辦成果發表會，並與「榮興薪傳聯誼」交流觀摩表演接力演出，共有200餘人齊聚演出，鄭榮興希望促進傳統客家音樂的發展與交流，讓客家民間音樂藝術發揚光大。