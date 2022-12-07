原來是該屋主非常愛惜東西，會把平時沒用的緩降機包裝好，以防日曬雨淋而壞掉。（吳佩蓉攝）

宜蘭蘇澳某民宅的2樓欄杆上，站著1名身穿綠色雨衣、藍色雨鞋的小朋友，驚呆不少人！細看才發現是逃生用的緩降機；引發網友在臉書PO文，「以為是戴安全帽的小朋友」，不少網友在下方留言，笑說也被嚇過。經查，原來是該屋主非常愛惜東西，會把平時沒用的緩降機包裝好，以防日曬雨淋而壞掉。

日前1名網友在臉書PO文，「馬賽全聯對面，我以為是戴安全帽的小朋友，結果是升降梯」，不少網友在下方留言，「我也被嚇過」、「前幾天晚上去，也被嚇到過」、「一開始還以為怎麼有人在那邊」、「怎麼會有那麼好笑的人」，讓人又驚嚇又覺得好笑。

該民宅的鄰居笑說，很多人說「金恐怖」，要是想多一點的人，就會胡思亂想，直呼「那沒什麼啦」，就是那家主人裝的機器，用來吊掛衣服用。路人表示，很像一個小人被包在那裡，「很嚇人」，白天看還好，晚上看起來更恐怖。

該民宅為從事成衣業陳先生的家，他表示，那是用來吊掛衣服、重物的緩降機，因為宜蘭長年都在下雨，機器在外面風吹日曬雨淋，容易腐蝕掉，所以平時沒用的話，就會層層包住；他笑說，「我沒這麼夭壽啦！叫一個小孩站在這裡」，他說裝在那近20年，要不是對面剛好開超市，不然也沒人說。