名媛林少萍和知名女裝IROO董事長劉本謙，合資開設茂晴公司，生產行銷HOII運動機能服飾，卻涉嫌拿劉本謙公司設計的服裝，自行轉單生產再以自己名下公司出口販售，致兩人合資的茂晴公司營收減損9556萬元，經檢察官依背信罪起訴，台北地院今天開庭審理。劉本謙委請律師具狀表示，茂晴因為這件背信犯行獲利嚴重衰退，林少萍又隱瞞財報真實性，誆騙劉本謙低價轉讓股份給林，請檢察官追加起訴詐欺取財罪，並請法院對有澳洲公民身分的林少萍限制出境。

庭訊時林少萍表示當時雙方的協議書，都是依悅投資的法務所擬，她對內容並不清楚，甚至對合約書內載有著作權屬於IROO，也表示忘記了，法官詢問為何包括茂晴公司和其他公司的訂單，都由林少萍自己旗下的員工下單，而不是茂晴員工，林少萍則避重就輕的表示茂晴沒有商標權，無法下單，相關細節她會再回去了解。

據了解，林少萍和兩岸影劇圈熟捻，又有業務能力，旗下品牌HOII在中國的銷售成績傲人，甚至找巨星范冰冰和張鈞甯當服飾代言人。106年初，林少萍想開發運動機能系列，看上台灣知名女裝IROO的研發設計能力，於是以旗下的奧捷公司和劉本謙的依悅公司投資一起組成茂晴公司，由林少萍負責銷售，劉本謙設計生產。

不過茂晴公司花大錢邀請藝人宣傳，市場反應熱烈，但銷售額卻沒有成正比；檢調進一步追查後發現，林少萍將茂晴公司的設計樣板，拿去其他公司生產製作，再以林名下的另兩家公司出口販售，導致原本應歸屬茂晴公司的營收，都被挪到林少萍旗下的兩家公司，不法所得約9556萬多元，台北地檢署在今年7月依背信罪嫌起訴林少萍。

台北地方法院今天（7日）開庭審理，林少萍否認犯行。但劉文光劉本謙委任律師上週具狀指出，茂晴公司因為林少萍的背信犯行，不僅損失9556萬元銷貨利潤，林少萍還隱瞞茂晴財報，宣稱願意買下依悅投資持有的茂晴49%股份、即49萬股；讓劉本謙誤判淨值每下愈況，被騙以低價轉讓全數股份給林少萍，請檢察官追加起訴林少萍詐欺取財罪。

劉並強調本案已起訴認定的不法所得高達近億元，林少萍具有澳洲、台灣雙重國籍，在澳洲雪梨購置高級不動產；為防止被告棄保潛逃、惡意脫產及為求追徵價額等目的，請檢察官向法院聲請限制林少萍出境、出海並沒收扣押財產。