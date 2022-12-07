光寶科(2301)公告以總交易金額人民幣9.1億元，讓售影像事業部門之營業與資產，予廣州立景創新科技有限公司、立景創新科技有限公司，預計2022年12月31日完成交易，雖然因讓售影像事業部，國內法人下調光寶科2023年營收年增率預估至2%，但調升毛利率預估至20.3%，美系外資則給予光寶科「持股續抱」評等，光寶科今天股價收低。

為考量集團未來聚焦核心事業之戰略方向，提升經營績效及競爭力，光寶科公告讓售影像事業部門之營業與資產，廣州立景創新科技有限公司、立景創新科技有限公司，總交易金額為人民幣9.1億元，預計2022年12月31日完成交易，光寶科表示，此次交易對公司每股淨值及每股盈餘均無重大影響，進行此次交易後，公司可更專注於核心事業的發展，提高利潤率及股東利益。

光寶科公告讓與其影像事業部門後，國內法人最新報告指出，光寶科影像事業部為印表機/多功能事務機(MFP)EMS業務，佔2021年營收5%(約80-90億元)，長期動能平平，營益率則約在公司平均水準，此處分符合光寶科營運方向，即淡出不符長期規劃的業務及投資，以便將更多資源分配於長期成長動能，光寶科重申2023年雲端運算及汽車電子將成長20%以上，其中車用營收將因電動車充電樁成長，營收占比有望挑戰10%，我們維持對光寶科長期成長動能的樂觀展望，計入處分影像事業部的財務影響後，我們下調光寶科2023年營收年增率預估至2%，但調升毛利率預估至20.3%，每股盈餘為6.63元。

美系外資最新報告則給予「持股續抱」評等，目標價65元，受到台股走弱拖累，光寶科今天股價收低。