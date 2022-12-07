陽明交通大學藝文中心舉辦「心照布宣」拼布藝術聯展，包括10多位參展拼布藝術家、策展實踐課程的學生及拼布藝術策展工作坊的學生共同參與，展出25件專業且技巧高超的細膩縫紉壁飾作品，及14件拼接包包作品，其中還有寬7公尺、高2公尺的巨型告白牆拼布作品，8日起將在浩然圖書館藝文空間展出。

陽明交大藝文中心12月8日起至明年1月11日，於藝文空間展出「心照布宣」拼布藝術聯展。藝文中心指出，拼布是貼近生活的藝術，零散的碎布，經由拼貼縫補，搖身一變成為精巧的工藝品。

傳統拼布由既定圖案（pattern）組合而成，豐富的幾何圖案拼接在一起，大小整齊劃一、顏色燦爛多變，極適用於床單、棉被、衣服、提袋等日常用品。當代拼布藝術家則獨具個人風格，每一件都是透過自身邏輯、規律和審美觀，一片片縫綴成充滿溫暖手感的作品。

本次聯展主軸「參與」結合這次展覽主題「心照布宣」，透過布料明白對方想呈現的作品，不必透過言語說明，只需用圖像來傳達想法。

其中，作品〈心照布宣 ￭ 告白牆－1〉是超過寬7公尺、高2公尺的巨型橫幅的拼組作品，為今年4到6月間舉辦拼布傳情活動的集體共創成果，讓眾人在21公分見方的布料上自由創作、抒發情感，最後由藝術家鍾淑姬拼接成大型拼布作品。

這次聯展也與陽明交大建築所「策展實踐」課程合作，採用棄置之二手衣物為主要創作靈感，呈現當代消費者從外表現自我之渴求，延伸到快時尚議題，並以SDGs之「責任消費及生產」為創作宗旨，探討拼布藝術的實用性與時尚性，重新思考拼布起源的歷史意義。