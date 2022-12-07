淡水國中第29屆藝術才能美術班12月3日至24日於淡水藝文中心進行為期3周的畢業成果展。本次展覽主題為「藝憶」，充滿創作者與藝術交會的種種回憶與生活點滴，呈現美術班同學3年來的學習內容與成長軌跡的紀錄。

負責美術班行政業務的學務主任吳琪玉指出，畢展結合地方資源，與淡水古蹟園區的駐村藝術家「阿忠哥」程許忠合作拼貼，並且體驗在黑白暗房中沖洗照片，多元又具創意的藝術創作。這次也特別展出師生共同創作、重現台灣近代畫家陳澄波的淡水夕照作品，藉由油土堆疊仿製油畫畫作的肌理，用指尖體會台灣早期藝術家的創作歷程並用不同的角度來欣賞自己家鄉之美，更是本次展覽的一大亮點。

帶著全班21位學生從作品挑選、畫冊製作到完成策展場布的美術班導師曾怡馨表示，本次展覽除了素描、水彩、水墨、書法、版畫等平面創作外，還有透過學校校本課程產出的多媒材立體作品，像是利用報紙紙漿捏塑的公仔娃娃以及透過電腦繪圖設計自己的胸章與鑰匙圈，另外也特別展出2021年淡水國中獲選教育部藝師藝有計畫的成果，體驗傳統竹編技術來創作富現代風格的容器，呈現孩子們多元的創作風貌。

美術班學生白詠馨表示，西畫課的時候老師讓大家選一張名畫來設計，她選了梵谷的「星夜」和「在聖馬迪拉莫海邊的漁船」，那是第一次使用畫布加壓克力顏料完成的作品，畫得過程非常開心也很過癮，完成後的作品也受到很多人的喜愛，讓自己更有信心及動力繼續創作下去；陳欣翎同學也提到自己的作品「向星空許願」這幅畫中，21顆星星代表著全班的同學們，月亮就是班級導師，星空裡有著3年來我們所創造的點點回憶，大家在美術中找到不一樣的自己，在展覽中得到了鼓勵和觀眾的支持，畫畫也許不是我們一輩子的工作，卻會是永遠陪在我們身邊的夥伴。

淡水國中校長王潔雯表示，在藝術美感養成過程中，很開心看到孩子們發揮得天獨厚的藝術潛能，在人生的畫布上揮灑亮麗色彩。每位學生都具備多元特質及創意，展現出獨特的內容及風格，也在策展過程中，透過全體共同集體創作與成果展示，培養合作尊重、互相溝通協調的團隊精神。歡迎各界人士一同來欣賞淡水國中美術班師生為大家提供的藝術及視覺饗宴，充滿學生時代的回憶又富有多層意義的「藝憶」畢業成果展。