TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關經過多年溝通協調，達成共識，並在7日成立3方共管會。（新竹林區管理處提供／邱立雅竹縣傳真）

TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群在2016年曾發動抗議，要求雪霸國家公園和林務局承認並歸還其傳統領域主權，觀霧遊客中心前的殉難榮民紀念碑也要拆除，改立Skaru部落群先祖守護山林的紀念碑。新竹林區管理處及雪霸國家公園管理處3方經多年溝通協調，終於達成共識，在7日當天於林管處竹東工作站成立「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關自然資源共同管理會｣，將攜手合作自然資源管理，共同維護山林生態永續經營。

新竹林管處、雪霸處與泰雅族Skaru流域部落的和解緣自於過去歷史的矛盾與一場抗爭衝突。2016年7月23日泰雅爾Skaru流域部落主權行動聯盟攜手泰雅爾民族議會號召族人抗議，要求雪霸國家公園和林務局承認並歸還其傳統領域主權，並認為觀霧遊客中心前的殉難榮民紀念碑象徵威權時代對原住民傳統領域森林資源的掠奪，要求即刻拆除，改立Skaru部落群先祖守護山林的紀念碑。

當時經各方多次協調，公部門與部落彼此釋出善意，同意在呈現歷史事實及尊重不同族群的原則下，選擇不拆除榮民紀念碑，另立一座泰雅爾祖靈紀念碑。歷時3年多的溝通協調、折衝討論，於2020年12月31日完成泰雅祖靈紀念廣場的設置。

泰雅祖靈紀念廣場設置完成後，去年4月23日辦理「TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群與國家山林治理機關Sbalay和解儀式」，儀式中對未來倡議共同管理機制並簽署合作備忘錄。

簽署合作備忘錄後，新竹林管處及雪霸處積極邀集TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群共管會推動小組召開多次共管研商會議，3方就成立共管會依循的共管規定、委員組成與人數、開會運作模式及共管範圍等議題進行研商討論，決議在遵循現行法規下成立3方共管會，以利未來共管事務推動。

透過本次成立3方共管會，新竹林管處及雪霸處期盼與TAYAL泰雅爾Skaru流域部落群以平等互惠分享的原則，一起學習、分享權利與承擔責任，共同致力於原民山林傳統智慧文化傳承，追求森林經營與生態保育的永續發展。