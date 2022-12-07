國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇（圖）驚傳遭恐嚇，王7日參加區黨部婦女會成長班受訪時表示，辦公室助理接到恐嚇電話，「如果一直弄黑道，我們有可能會開槍喔。」並已向警方報案，申請警方隨扈保護。（郭吉銓攝）

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇接獲恐嚇電話，國民黨主席朱立倫今在中常會聲援，表示王最近針對黑道議題接連發言，昨天就接到恐嚇，這是民主政治絕不容許，國民黨力挺王，嚴正譴責任何黑金暴力。

國民黨文傳會副主委林家興補充，國民黨會持續追蹤、關心王鴻薇辦公室收到恐嚇電話，也呼籲警政單位盡快追查出兇手。

林家興也提到，有綠營人士在網路上針對王鴻薇遭恐嚇一事閒言閒語，呼籲綠營人士應一起來反黑金反黑道，不要再利用恐嚇作為，還在政治操作、消費。

民進黨挨批黑道治國，傳出被點名的總統府前國策顧問黃承國將暫停出席民進黨中常會配合調查。有媒體下午詢問，國民黨是否比照跟進。

林家興回應，黃承國曾任總統府國策顧問，現在還是民進黨中常委，持續在黨政活動中部段有爭議傳出，與國民黨狀況完全不一樣。林強調，國民黨排黑條款比民進黨嚴格非常多，歡迎大家比較檢視。

朱立倫也說，國民黨提名的排黑條款，列舉的每一項都比民進黨更嚴格，堅持提名清白實在、腳踏實地的候選人。