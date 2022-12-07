艾笛森光電（3591）將於12月8日至11日參加「2022 Taipei Building Show台北國際建築建材暨產品展」，這是艾笛森光電首度參與台灣建築業的年末盛會，預計展出全系列專業板燈、商業照明燈具及專為照明工程專案開發的各式高瓦數專業燈具。

淨零碳排已成顯學，因應企業營運的綠能趨勢需求，艾笛森光電打造符合企業ESG綠色節能的照明燈具，展出採用高效LED加上創新智能設計的節能路燈，以100W路燈取代250W傳統金屬高壓鈉燈相當於種植28顆大樹，提供都市照明的最佳選擇；室內外專業天井燈，光效最高可達180 lm／W；特殊金黃光LED投光燈，無汞環保，通過光生物安全等級，友善環境更永續。

艾笛森光電更發表全系列商用平板燈，包括雙色調光版、經濟版與符合能效要求的高規格節標板燈，充份展現LDMS（LED Design ＆ Manufacture Service）照明整合設計服務的價值，從LED光源起家到專業照明模組開發設計，展出的燈具由研發到生產製造，依循符合綠色照明的生產規格為標準，提供企業從建築營造到工程開發即可投入綠能解決方案的建置，落實減碳的典範。

艾笛森光電品牌逾21年LED封裝經驗為優勢出發，致力於開發各種場域應用的優質專業LED燈具，以提供符合綠色照明工程的照明產品，因應永續經營的ESG節能燈具，共同打造符合企業營運低碳需求的綠色經濟方案。