東北季風減弱，氣象局表示今、明兩天氣溫緩升，周五至下周二東北季風再增強，北部、東部轉濕冷，氣象達人彭啟明表示，下周三、四可能有大陸冷氣團來襲，台北最低溫下探14度。

氣象達人彭啟明及資深天氣分析師吳聖宇今天在「天氣風險」網站表示，台灣冬天主要受大陸冷高壓帶來的冷空氣影響，短期預報顯示，下周三、四（14、15日）的冷空氣強度可能會達到大陸冷氣團邊緣，也就是台北氣象站測得14度以下低溫，北部溫度下降，並且指出，年底前因連續的冷空氣南下，可能溫度都會偏涼、偏冷，提醒大家準備好冬衣，注意保暖。

降雨方面，兩位專家指出，11月降雨與先前預測相同，屬於暖秋偏暖，冷空氣勢力不足，降雨型態偏向典型的東北季風，迎風面北台灣、東半部降雨量高於氣候值，尤其是宜蘭，但背風面中南部雨量顯著偏少，全台最大曾文水庫今日蓄水量僅剩3成，可能要開始注意節約用水。

專家指出，展望冬季降雨預測，北部、東半部降雨將越來越少，中南部甚至很難下雨，可能一直延續到明年春季。