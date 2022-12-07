中央研究院基因體研究中心去年12月9日驚傳研究人員遭實驗鼠咬傷而確診，P3實驗室自此關閉，如今將滿1年。依規定，中研院需在本周五（9）前向疾病管制署申請「重啟」P3實驗室，否則之後得比照新設實驗室標準重新辦理。疾管署發言人莊人祥表示，目前國內尚有3間動物實驗的P3實驗室，主要作為研究用途，不影響國內現行防疫工作。

莊人祥說明，根據「高防護實驗室啟用暫停及關閉規定」，如果是1年內暫停使用，要重新啟用會比較簡單，只要提出恢復使用申請後，疾管署派員到現場查核，確認沒有缺失就可以恢復；但如果暫停使用超過1年，就需要比照新設的高防護實驗室啟用的程序辦理，要重新請委員逐項審查。

中研院自去年12月9日關閉後，目前尚未向疾管署提出重啟申請。莊人祥表示，疾管署今年10月底開始和中研院聯繫，對方也了解情況，目前主要是設備和人員問題需要解決，文件是小事情。

莊人祥說，目前國內共有3間可進行動物實驗的P3實驗室，包括國衛院、國防醫學院預醫所、農委會，主要是培養病毒等動物實驗，以研究用途為主；另國內有21間可人類檢體的P3實驗室包括疾管署、各大醫學中心等。

至於現行防疫工作，如確診者病毒基因定序等，是否會受到影響？莊人祥表示，目前國內確診者基因定序主要是委託外部廠商進行，因此不受影響。