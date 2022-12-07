基隆市長當選人謝國樑7日表示，就任後將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共組「市長聯合施政群組」。對此，侯友宜今受訪表示，北北基桃原就有建構平台，新北市是北北基桃中間，上屆新北跟桃園、基隆、台北都有建構雙向平台，北北基桃平台延續原有精神，再不斷擴大與凝聚。

侯友宜說，相關議題包括1200或1280元的首都通月票，用怎樣方式來跟中央一起努力達成？要不要分階段實施與實施方式？這些細節等幾位首長上任，我們會做好完整措施，新北在中間會串連起平台，希望一個大台北的中心，千萬人口的共好，希望因為大家溝通更順暢、意見更凝聚，讓生活中心的發展越快速越美好。

另對於蔣萬安擬設青年局，侯友宜表示樂觀其成，認為青年局的成立非常重要，可以幫青年解決就業就學，甚至有關居住生活的各項困境，他樂見雙北青年朋友在雙北各項活動以及生活需求可以互相來帶動，讓青年在雙北有美好的生活環境。