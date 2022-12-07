台積電砸400億美元赴美設廠，發展先進製程技術，預計2024年量產4奈米，2026年量產3奈米，屆時台積電將成為美國生產最高階晶片的廠商。台積電一改過去將生產集中在台灣的策略，積極佈局全球，突顯各國在半導體產業上激烈競逐的態度，華盛頓郵報也以5大問題解析全球晶片戰爭。

為何要爭奪晶片？華郵提到，晶圓代工業務已經升級成為一項「國家安全」的業務，而世界上只有三家公司能夠生產最先進的晶片，包括南韓三星、美國英特爾及台灣台積電，在此狀況下，美國、歐洲、大陸及日本等國都基於國安、供應鏈變化及晶片短缺的原因，積極補貼廠商設廠，就是要掌握更多機會。

為何晶片如此重要？從軍事武器到家電都需要使用晶片，半導體的應用越來越普遍，隨著科技日新月異的進步，有分析師預測，半導體爆炸性的需求將讓該產業的價值在十年內成長至少一倍。

全世界缺少晶片嗎？新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷讓許多類型的晶片短缺約兩年，不過隨著疫情進入後期，市場對於手機與電腦的需求趨緩，週期已經出現改變，然而出於政治原因，晶片製造商仍準備在需求不穩之際增加產能，這可能會顛覆整個行業。

比賽進行到哪了？今年以來，美國針對晶片與晶片設備商實施更為嚴格的出口管制，以降低大陸將半導體應用在軍事設備的威脅，如何讓盟友加入制裁行列，則是美國需要面對的問題。

不僅如此，拜登政府也砸下重金補貼晶片商，並強化美國在地製造的目標。另外，歐洲也加入這一場「降低晶片製造過於依賴亞洲」競賽，他們希望透過補貼與稅收減免，吸引國際半導體廠商設廠。

台灣扮演的角色？台積電創新的思維（專營晶圓代工廠）為台灣及半導體產業開出一條新的道路，現在幾乎所有廠商都相當依賴台積電，若要達到台積電的規模，需要相當多時間與金錢的投資。

不過政治因素已經讓晶圓代工脫離了商業，尤其大陸在台海周邊進行實彈軍演，再次引發過於仰賴台灣的擔憂，促使台積電在全球展開布局，並在客戶壓力驅使下分散風險。