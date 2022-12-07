參與大健康學院產學合作人才培育的醫療機構代表參觀中華醫大先進特色實驗室。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學今天與永康奇美醫院中心等涵蓋嘉義、台南、高雄等9所大型醫院和Abc牙醫聯盟，簽署產學合作備忘錄，未來將以深化生技醫療產業、精準醫療為重點，攜手培育大健康產業跨域人才，落實區域健康照護社會責任。

今天參與簽署結盟合作的醫療機構包括永康奇美醫學中心、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、大林慈濟醫院、高雄榮民總醫院台南分院、秀傳醫療社團法人經營台南市立醫院、中國醫藥大學興建經營台南市立安南醫院、社團法人阮綜合醫院、Abc牙醫聯盟等。

中華醫大校長孫逸民說，為因應大健康學院的推動，華醫統籌不同專業領域師資所長，分別在護理學院建置健康照護中心、民生學院建置營養諮詢中心、醫事學院建置精準醫學分子醫學檢測中心，從保健、醫療到照護，有系統地進行人才培育。

孫逸民也提到，加上5所大學、醫學中心與醫療院所的合作，可從課程培育、實務實習、臨床服務到就業一體成型，大健康產業學院未來還將擴及政府大南方計畫延伸的相關法人、南部科學園區、精準醫療產業的資源，為國家培育具備大健康產業的跨域人才。

永康奇美醫學中心院長林宏榮表示，中華醫大創立已54年，是醫護健康照顧領域的科技大學，期許未來在產業端和學術端的交流合作下，無論實務授課、教師和學生實務增能、雙方資源互享及學生實習和就業，都能看見具體成效，一起落實區域健康照護的社會責任。

結盟合作建置備忘錄簽署儀式由孫逸民帶領全體一級主管與合作機構共同完成，包括永康奇美醫學中心院長林宏榮、台南市立醫院院長蔡良敏、高雄榮總台南分院院長王瑞祥、阮綜合醫院院長陳鴻曜、永康奇美醫院副院長陳志成、柳營奇美醫院副院長張進宏、大林慈濟醫院副院長林名男、Abc牙醫聯盟營運長陳建宏等人都親自出席見證。