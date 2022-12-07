嘉義市長選舉下周日投票，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨對爭取連任的黨籍現任嘉義市長黃敏惠選情有信心，希望全黨各方力量號召、拜託嘉義市民出來投票投給第一好的黃，也相信嘉義市民會用民主聖地的精神支持黃。

朱立倫也預告，本周六（10日）晚上嘉義市就會有選前黃金周造勢晚會，下周五（16日）還會有另一場選前造勢晚會，黨中央將邀集黨籍各縣市長當選人到嘉義為黃敏惠加油。

朱立倫表示，昨天公布的幸福城市施政滿意度中，黃敏惠是全國所有縣市長中得分最高者，表現獲嘉義市民肯定，但現在民進黨動用一切行政資源全黨打一人，集中火力對付黃，國民黨須全黨團結一致共同努力，腳踏實地爭取勝選。

朱立倫說，上周九合一選舉結束，包含嘉義市長選舉、台北市立委補選與南投縣立委補選等3場延長賽正在進行，國民黨在上周開票後，全黨沒有一分鐘高興與一絲一毫鬆懈。

朱立倫也提到，國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇是大家肯定的戰將，在台北市也是資深、腳踏實地深耕的市議員，過去16年表現獲市民肯定，這次參選立委補選須團結國民黨所有力量，希望台北市各區都能協助，集合大家力量讓王成為台北市最強立委，與蔣萬安一起打拚，為台北市民努力。

朱立倫說，王鴻薇充滿戰鬥力，是三個孩子的媽媽，對整個婦女、下一代、育兒、年輕人或長輩的事務都非常關心，會提出具體政見讓選民了解王鴻薇是實實實在在的好立委。

此外，朱立倫表示，南投縣立委補選提名人選國民黨也正徵詢中，徵召人選也一定要全黨團結勝選。