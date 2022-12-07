民進黨通過排黑條款 正副議長選舉 不得支持黑金背景的人。曾薏蘋攝

民進黨今中常會通過成立直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組，執政縣市責成縣市首長辦理協調作業；九合一選舉後，更應積極回應社會之期待，通過排黑條款，議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景的人選。

此外，今天中常會通過由中常委組成「直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組」督導小組辦理協調作業，非執政縣市由王定宇、蔡易餘、蘇巧慧、陳茂松、陳世凱中常委組成督導小組辦理協調作業，並由王定宇擔任召集人。

民進黨今中常會移師嘉義市，為嘉義市長候選人李俊俋造勢代理黨主席更陪同車隊掃街。

今會中通過由黨主席陳其邁提案的「議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景之人選」。

陳其邁強調，「清廉、勤政、愛鄉土」為民進黨創黨精神，反黑金更是民進黨一貫的堅持。近來，為回應社會輿論對於治安強化的訴求，民進黨黨立院黨團亦將研擬提出「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，修法通過後，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，均將不得登記為公職選舉候選人。

他說，以此精神，2022年九合一選舉後，民進黨更應積極回應社會的期待，除依《直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法》相關規定辦理外，民進黨黨議員在尋求各縣市議會的議長、副議長選舉支持對象時，支持人選也應排除曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》，並經判刑確定者，以彰顯對人民的承諾，並不負人民對民進黨的鞭策及鼓勵，違者應受黨紀最嚴厲的處分。

他強調，因此，會中通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景的人選。