F-16V對上殲-16 飛官證實兩型機已有交手攔截紀錄

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）周二力促美國國務卿布林肯（Antony Blinken），要求優先武裝台灣自衛，而不是幫烏克蘭抵禦俄軍侵略。他極力主張，對美國國家安全利益而言，台灣更重要。

據《國會山莊報》（The Hill）6日報導，霍利在致函布林肯的信中說，交付武器給烏克蘭正妨礙藉由供應台灣武器，防止亞洲爆發戰爭的能力。他指出，奪台是北京主控印太區的下一步，要是成功了，不僅對美國國家安全，對經濟安全，還有自由行動等，都將產生極度的影響。

霍利說，拜登政府把烏克蘭置於美國在亞洲舉足輕重的安全利益前，但這戰略並非可長可久。他指出，獨立政府機構美中經濟與安全審查委員會（USCC）提交美國國會的年度報告顯示，由於新冠肺炎疫情影響，供應烏克蘭軍武的問題已導致要交付台灣的武器受積壓。

此外，他引述《華爾街日報》（Wall Street Journal ）的報導說，積壓的軍售物資已增至 187 億美元（約5,700億台幣）。霍利說，或許拜登政府會主張，交付武器給烏克蘭和台灣的機制不同。不過，他強調，這種說法對減憂幾乎沒有幫助，無論武器的來源如何，只要台灣和烏克蘭都需要，那就應該先給台灣。