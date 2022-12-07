軒郁(6703)11月營收2.91億元，創今年新高，年成長62.61%，前11月營收15.59億元，年成長23.69%，主要是因旗下iQueen愛女人購物網平台在雙11購物節繳出漂亮業績。軒郁指出，11/11全天網站共湧入近15萬造訪人次，累計新增會員數與成交筆數均較去年同期增加雙位數，軒郁集團耕耘多年的品牌大艦隊策略於今年雙11期間發力，品牌聲量堆疊與年度新品發酵，品牌館當日活動業績均創下歷史新高，展現集團品牌整合行銷的綜效。

至第三季，軒郁研究發展投入費用連年持續成長，年成長29%，軒郁國際旗下子公司新普利研發團隊於2022各大國際發明展有豐碩成果，分別於倫敦ITE國際發明、加拿大iCAN國際發明創新獎與克羅埃西亞INOVA國際發明展，研究成果囊括三面金牌的佳績，為軒郁集團研發能量的累積有卓越貢獻。

軒郁今年在國際發明獎中拿下3金2銀的亮眼成績，透過獎項的肯定呈現於國際舞台上，未來也將研究發明專利產業化，加強臺灣美妝保健品牌價值，提升旗下品牌國際競爭力。