前新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦接連爆發論文抄襲爭議，兩人的指導教授、國安局長陳明通難辭其咎，外界認為陳明通已不適合再擔任教職，也應辭去國安局長一職。資深媒體人黃光芹也直言，這樣沒有信度的國安局長，還能繼續做下去？「下回總統問陳有關國安問題，陳拍胸脯保證沒有問題，總統還信嗎？」

陳明通因「論文門」連環爆，民進黨立委羅致政開出第一槍，指應考慮其去留問題；立委陳歐珀也指出，在前新竹市長林智堅論文涉及抄襲時，就有提出要陳明通自動請辭，但未被採納。黃光芹今(7)日在臉書指出，林智堅論文案爆發後，總統蔡英文下令全黨護一人，不惜與台大對撞，導致桃園市長換人選，仍止不住外溢效應，中間選民和年輕選民受到衝擊，是民進黨慘敗的原因之一。

黃光芹認為，這樣沒有信度的國安局長，還能繼續做下去？下回總統問陳有關國安問題，陳拍胸脯保證沒有問題，總統還信嗎？黃透露，開票當晚，她旁邊坐了一位親綠學者並私下提到，陳明通不適合留在國安局長的位子上，因為美國人不會接受台灣的國安局長天天鬧事。

黃光芹提到，若蔡總統聽的就是陳明通跟她保證，絕對不會有問題，結果出了大問題，風暴至今未歇。黃光芹諷刺表示，民進黨不思檢討，反而崇尚尊師重道，那也要問，尊哪一種師？重哪一種道？「醜聞製造機走邪門歪道，反而成為民進黨的至聖先師，真是奇了！」

黃光芹感嘆表示，地方選舉民進黨輸得那麼慘，少聽聞民進黨內有檢討聲浪，其中很大的因素在於，誰出來誰就被打成戰犯，再不然則被歸類為中共同路人。「誠如蔡總統回應黃承國爭議時，用『他是一個好人』定音，想必民進黨人將起而效尤，要陳明通下台的聲浪會慢慢變小，反而把他當成『一個好人』集體膜拜，現在不正是這樣嗎？」