立法院今天初審2023年台電預算，明年購煤預算編列1732億，是今年預算數的3倍，此惹來國民黨立委楊瓊瓔不滿，批明年購煤數2695萬噸，只比今年少15萬噸，跟承諾逐年削減購煤數不同，根本「造假」。因此提案大砍1200億購煤金額，最後執政黨立委介入下，刪減案擱置，送朝野協商再處理。

政府推動能源轉型，朝向展綠增氣減煤去走，逐年要降低燃煤發電。但楊瓊瓔質疑，對比2022年台電購煤預算650億、購煤量2710萬噸，2023年編1732億，預算數不但多出3倍，總購煤量2695萬噸，還僅少15萬噸。通批台電是「造假」，中部地區民眾多可憐，要忍受3、40年空污。

對此台電解釋，當年度預算必須在14個月前就編列，也就是2022年的650億購煤費，是在2020年的下半年就編，當時疫情供應鏈衝擊尚未明顯，也沒有俄烏戰爭因素，煤價僅78美元，但現在最新市場每噸是415美元。

台電總經理王耀庭說明，購煤長約占7成，但價格非固定，是參考現貨價格每年調整一次。現貨往上拉，價格就會往上走，台電主要參考日、澳價格，先前議價一直談不定，後來確定談下來一噸是270、280美元。其他短約部份，可能一、兩個月內彈性增加一、兩船。

楊不滿台電都推國際問題，說這與承諾燃煤逐年遞減有關，明年總噸數與今年差距就是僅15萬噸，根本沒有減。

王耀庭強調，現在發電調度策略就是多發天然氣少發煤，第一優先用再生能源，氣、煤發電占比從以前兩者一樣，現已拉開到42％、35％。至於燃煤噸數只減15萬噸，主要是整體用電量增加關係。「現在蓋的新電廠已無燃煤機組，請再給台電一點時間。」

民進黨立委紛紛幫忙緩頰，邱志偉表示他也支持燃煤量一定要酌減，可是沒有足夠的燃料就無法發電，這是能源轉型會有的陣痛。邱議瑩則請召委楊瓊瓔冷靜，表示減列到1200億有點意氣用事。

但楊瓊瓔仍不滿，認為台電多年來一直說燃煤要逐年遞減，預算即使因長短約7、3比有差，也不可能差到3倍額度。後來她態度軟化稍退讓，減1200億變成減列600億，堅持目的是要逼使台電燃煤噸數減少。最後藍綠立委談出共識，先擱置交給朝野協商處理。

台電代董事長曾文生吐苦水說，台電不只自發電，也有對外購電，還有民間IPP燃煤機組、燃煤發電的汽電共生等。現在燃煤價格上漲，IPP減少發電，變成台電負擔要增加。因此燃煤有無減少，要看總共佔多少度數比較準確，像2021年全系統燃煤加燃油發了933億度，今年估計可減2％。它們會試算燃煤總度數變化報告，提交給委員。