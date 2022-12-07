隨綠能產業發展及減碳意識抬頭，「建築整合太陽能」亦成為近年被廣泛探討的「低碳建築」乃至於「近零碳建築」目標下，一項關鍵的建築碳中和手法。友達以太陽能解決方案跨足建築領域，將在「台北國際建築暨建材展」（Taipei Building Show 2022），展示一系列建築光電整合一體化方案，使建築物達到能源自給自足，以實行減碳，甚至達到近零耗能建築的願景。

因應國發會公布淨零減碳路徑圖，並將未來新建築及既有建築，納入2050年減碳目標，讓太陽能建築一體化（BIPV，Building-integrated photovoltaics）逐漸被大眾認知。BIPV因系統高度可靠、使用期長，且毋須維護、與傳統建築材料不同，並可依靠自身供電自用，利於節能減碳趨勢，遂成為西方建築主流，而台灣用地有限，更適宜BIPV發展。

友達以豐富統籌經驗及技術優勢，延伸太陽能開發能力，投入建築場域應用提供建築光電一體化方案，節能減碳之同時共創綠能供電與城市景觀三贏局面。首先，在光電浪板設置工法進行補強，研發SunSteel光電浪板一體化建材，結合太陽能模組及高峰浪板之模塊化技術，可節省系統支架的使用，進一步實現案場快速安裝的工法、降低施工成本，滿足一體化結構、輕量化設計、免二次施工、免雜照申請等四大優勢，讓光電浪板更易於廣泛使用，獲得2023「台灣精品獎」標章肯定。

此外，推動再生能源普及的同時，也追求讓發電裝置更融入生活中，友達以雙層玻璃結構提升模組強度，搭配特殊底座與金屬配件設計，可快速安裝在建築物陽台上。並導入輕量化模組材料、結構設計優化，打造SunCurva可撓輕量化模組，使其重量降低70％，並具有可撓曲特性，讓太陽能板的未來樣貌，不侷限於蓋在屋頂上的裝置形象，也能成為建築外牆的一部分。

同時，為扭轉大眾對光電建築與美學無法並存的刻板印象，友達汲取美學建材外觀與光電特性，推出美學綠能模組，將客製化圖樣完美植入光電建材，搭配多柵線太陽能電池技術的金屬導線細線化技術，除了提供符合時尚風格的經典黑光電模組，另可升級大理石紋路等表面裝飾材料，進而達到能源、減碳、隔熱、美學等四大效益，並具有視覺上一致的美觀效果。

除了光電發電設置外，搭配裝設儲能與智慧能源管理系統，才能進一步達到再生能源管控調度成效。友達藉由建築案場規劃，結合用電慣性，打造智慧儲能微電網，透過AI數據化管理，監控用電、進行電網調節，提供小至住家、社區，甚至企業用戶達到更即時、合適且高效能的能源管理，進行軟硬體整合控制與建置。