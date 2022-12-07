嘉義市長黃敏惠昨（6）日在臉書發文表示，中選會今日即將公告嘉義市長重新選舉的候選人名單，也意味著她將依法請假，投入選舉工作。黃敏惠感謝市府同仁四年來與她一起攜手努力，交出一張漂亮的成績單，為嘉義市未來發展奠定良好基礎。

黃敏惠說明，這幾年嘉義市在全國各項評比成績總是名列前茅，更成為幸福城市的代名詞，成功的讓更多人看到嘉義市的美好與轉變。黃敏惠提到，同仁用心的付出，加深了自己心中的牽掛，責任也隨之加重，她一再告訴自己，一定要給同仁穩定的工作機會和安全的工作環境，讓同仁能安心，以在嘉義市政府上班為榮。「無論在過去還是未來，這個承諾絕不改變」。

黃敏惠指出，民主社會的民眾需求相當多元，同仁面對包羅萬象的需求時，有時會因不被諒解而受委屈，有時則需花費更多心力去溝通協調。「儘管如此，感謝大家總是在合乎規定的前提下，盡全力去滿足市民朋友的各種需求」。

最後，黃敏惠相信，只要團結合作、用心做事，嘉義市一定能變得更耀眼，而在歲末年終，她再次感謝同仁辛苦的付出，「因為有你們用心守護這座城市，嘉義市變得越來越好、越來越幸福」。