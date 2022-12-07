現代人生活壓力大，常有痔瘡、消化不良、便祕等問題，大腸直腸科醫師表示，求診者除了痔瘡就醫外，就屬腸胃道最常見，其中腸躁症更是高詢問度，每5人就有1人有此問題，症狀包括腹脹、腹悶痛、腹排氣等不適症狀，更還有一下便秘、一下腹瀉的困擾，吃藥雖能暫時緩解，但過敏性食物最好別碰，包括酒精、油炸物、麩質食物、辛辣、易脹氣食物、難消化的碳水化合物等。

大腸直腸科醫師黃郁純在臉書專頁貼文表示，腸躁症屬於功能性腸胃疾病，代表腸道功能發生異常，沒有出現可觀察到的生理結構缺陷，但症狀如元，例如腹脹、腹悶痛、腹排氣等問題，又可能同時有便祕又腹瀉的困擾，讓人摸不著頭緒。

她表示，估計國人約有2成罹患腸躁症，由於腸躁症是一種長期性、不規律性的腸道疾病，伴隨著生理與心理2種因素交叉或分別導致，而飲食中的過敏性食物就是誘發腸躁症的一環，因此要避免酒精、油炸類食物、麩質食物、辛辣、易脹氣食物、難消化的碳水化合物的食物。

她受訪時進一步說明，易脹氣食物包括糯米、豆類、高麗菜、洋蔥、大蒜、青蔥、韭菜、花椰菜、高麗菜、蘆筍等，腸躁症患者可採用Low FODMAP Diet，也就是低發酵性碳水化合物飲食方式，例如豆芽、蘿蔔、甜椒、黃瓜、菠菜、茄子、海帶等。

另外，她提醒，腸躁症除了飲食外，與生活作息、精神壓力密切相關，因此維持規律生活作息、適度排解精神壓力也是改善腸躁症的重要原則。