民進黨今中常會，會中通過第17屆黨主席補選選務日程，選務工作將於12月12日至16日辦理黨主席補選登記，12月23日至2023年1月13日擇日辦理候選人電視政見發表會，1月15日辦理黨員投票，18日公告黨主席當選名單。

民進黨九合一大敗後，蔡英文總統隨即辭去黨主席，上週中常會通過由高雄市長陳其邁代理黨主席，陳也當天公開表態，不會參與這次黨主席補選，他全心投入選務工作，因此黨主席最後由誰出線，備受關注。

民進黨今行動中常會移師嘉義市，會中通過黨主席補選日期，選務工作將於12月12日至16日辦理黨主席補選登記，21日召開中執會審查候選人資格，22日進行抽籤，12月23日至2023年1月13日擇日辦理候選人電視政見發表會，2023年1月15日辦理黨員投票，投票時間為上午8時至下午4時，18日公告黨主席當選名單。

目前黨呼聲高的黨主席人選，包括副總統賴清德、前交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦，黨內人士認為，若副總統賴清德不選，林佳龍參選機率高、鄭文燦還是有機會；被問到林佳龍否投入這場選戰？知情人士表示，他們還有沒決定。至於是否支持賴清德選？知情人士只表示，「尊重」。

此外，對於民進黨在九合一選舉大敗後，成立的「敗選檢討小組」，由鄭文燦為召集人，據轉述，這兩周將舉辦三場內部座談會，包含與各縣市黨部主委的座談，主要針對地方議員選舉檢討；也會與地方選舉幹部座談，針對縣市長選舉檢討，還有社會力、百工百業座談，就各層面廣泛檢討；最後，額外還會有部分焦點團體座談。