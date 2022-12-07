桃園市國民黨籍議員甲級動員，數度表決都輾壓民進黨。(蔡依珍攝)

主席蔡永芳一度離席，祕書長孫惠生連忙溝通。(蔡依珍攝)

蔡永芳離開主席台後連番針對預算提出質疑。(蔡依珍攝)

桃園市議會7日開始審查明年度預算，因明年藍綠兩黨主客易位，甲級動員的國民黨幾乎沒意見，審查速度創8年來首例，47分鐘就審完表定的6局處，主席、民進黨籍議員蔡永芳諷護航，要在野黨反省一下，並逕自裁示審到11點，引爆藍營怒火痛批栽贓、毀謗、不尊重大會，甚至怒嗆：「民進黨不要輸不起！」要求主席換人，蔡一度離席，最後主動提議更換主席，由同為財政審查委員會的國民黨議員朱珍瑤替補上陣，新聞處各式行銷預算3度表決都鎩羽而歸，一個上午只刪除大陸考察差旅費14.9萬。

桃園市長選戰由國民黨籍張善政勝出，民進黨團要求將明年度預算退回重編再審，因寡不敵眾仍按原程序在7日起開始逐頁審查預算，並依慣例排定每天審6局處，豈料審理速度飛快，青年局3分鐘、資科局8分鐘、捷工局2分鐘、祕書處5分鐘，研考會主委吳君婷趕不及，審完2頁後，綠營議員李光達發難，眾人才發現吳君婷還沒到場，主席蔡永芳連忙裁示休息5分鐘。

待吳就定位後，蔡永芳諷刺是有史以來第一次，一級主管備詢還沒到，預算就已蒙混過關2頁，還是執政黨議員提醒才開始休息，「在野黨要好好反省一下！」連同法務局6局處結束才過了47分鐘，李光達提出程序問題，直指審預算速度「嚴重超車」，非常遺憾，後面局處臨時被叫上陣，擔憂趕來恐有交通安全問題，且若有其他議員對預算有意見，恐無法表達，動議提前結束。

藍營議員輪番嗆聲，徐玉樹強調審預算是議員責任，法定9點開議，不分黨籍議員都就位審議明年預算，沒有來就愧對選民和自己職責，國民黨團議員也有很多行程跟選區服務，但都一致認為明年「進步年」對桃園很重要，甲級動員幾乎全員到齊認真審議預算，不能因少數人缺席就影響議事順暢，認為至少要審到12點。

蔡永芳裁示折衷審到11點，直指在野黨議員沒有人提任何意見，民主政治裡應該質詢審議，卻來護航。一番言論引爆國民黨團怒火，總召徐其萬呼籲要互相尊重，不要主席自己隨心所欲。

藍營議員詹江村更嗆蔡永芳說話要注意一下，6局處才表決一次輸就說國民黨栽贓、毀謗、護航，呼籲蔡坐主席台要公正一點，6日大會決議審到12點，不能因個人想法片面更改，應該尊重議會決議，當場嗆聲：「民進黨不要輸不起！8年來審預算你們在做甚麼，今天就不一樣了！」

蔡永芳隨即裁示休息5分鐘，藍營議員更不滿，群起斥責高喊：「為什麼要休息！主席換人啦！抗議啦！莫名其妙！」議會祕書長孫惠生連忙出面緩頰，稱主席沒有敲散會槌，他先溝通一下，不久蔡永芳返回主席位，藍營議員黃敬平發言稱，主席也不能不尊重大會決議，若要推翻請現場再表決一次，否則動議更換主席，蔡隨即主動表示跟議員朱珍瑤更換位置，朱上蔡下。

蔡永芳下主席台後，和李光達頻頻針對預算如性平委員、哺乳室等提問發言，讓詹江村諷刺：「市政府編列預算不夠嚴謹，讓民進黨2席議員每一項都要逐一說明，還好都已經要換掉，請下一條也繼續說明、繼續玩！」蔡則反諷是要問清楚讓大眾知悉，強調預算沒有編不好，只是擔憂編列沒用到沒意義，「若有家庭、感情、借貸問題都能打諮詢電話防身心問題！」

輪到新聞處質詢時，過去藍營質疑新聞處浮編預算，這次全噤聲，蔡永芳、李光達、余信憲分別針對市政行銷6407萬、桃園新聞網155.8萬、新聞輿情研究與分析121.9萬有「異」見，動議刪除500萬、20萬、20萬，但卻是3比19、3比13、無人附議而維持原預算，僅有無黨議員謝美英針對隨首長赴大陸考察差旅費15萬，認為過去因疫情都停擺，要求刪除到只剩1元保留科目，但因預算要以千元為單位，最後14位贊成、3位反對共刪除14.9萬元。

藍營議員透露，這次審查預算甲級動員，除非有出國或病假證明，否則1局處未出席就要罰3000元並上網公布名單、送黨中央懲處，「第一次這麼硬！」。