海管處說明，開挖通道時會避免影響到距離最近的1號石滬。（許立志提供／蔡明亘桃園傳真）

中壢區漁會表示，預計明早漲潮時會出動船隻將擱淺船隻拉出。（黃德汶提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園一艘漁船3日擱淺在新屋蚵間，在地文史工作者許立志發現，該處是擁有百年歷史的石滬基座遺址，因擱淺事故導致年久失修的鵝卵石平台與基座被破壞，恐讓石滬歷史出現斷層。目前中壢區漁會與桃市府海岸管理工程處等單位在場協助，預計明早將船拖出。海管處說，雖擱淺地點靠近蚵間1號石滬，但當地未列入造冊，明年將再啟動滬口普查。漁會也強調，救援過程會特別留意不影響附近石滬。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，3日接獲通報，該艘漁船因冷卻水管脫落，導致引擎熄火，被海浪推至蚵間岸邊，擱淺無法動彈，第一時間與海巡報備後，豈料船隻又被海浪往岸上推約30公尺，依處理SOP，要在船末端開出一條溝將船隻拉出，漁會、海管處與海巡等單位都到場協助。

許立志指出，新屋蚵間石滬群幾乎每座都擁有百年以上歷史，他長年致力石滬及海岸先民文化調查相關工作，3日有漁船不慎擱淺在蚵間，經調查該地為未經修復的石滬遺址，退潮時在現場能看見鵝卵石平台及石滬基座遺址。

許立志認為，未來若要修復這座石滬，勢必要找出原本基座，若因天然因素損壞，最底層基座都會保存良好，如今遇上擱淺事故被破壞，令人心痛。除列入造冊的石滬群外，其他遺址也相當重要，後人如要考古石滬歷史，追溯遺址就是調查重點，重要線索被破壞，恐造成歷史斷層。

海管處說明，桃市府文化局與文化部文化資產局當初普查未將擱淺點列入石滬遺址造冊，此處距離蚵間1號石滬約50至100公尺，會密切注意船隻是否往南漂向1號石滬，開挖通道時也會避免影響現有石滬。

據統計，新屋蚵間剩9座石滬，市府2019年啟動修復，經歷4年終於在今年10月修復完成，其中蚵間1、2、3、4、5、6號石滬已列入市定文化景觀，剩餘3座將於明年底前全數登錄。海管處提到，明年將再次啟動「滬口普查」，訪問在地耆老搜集口述歷史，若發現新的石滬遺址，經現場評估有修復可能，會再列入追蹤名單並規畫修復行動。

據悉，目前中壢區漁會正協助漁船脫困，出動怪手往西北方要開出溝道，今早因水位不夠深救援未果，預計明日上午漲潮時，會再出動船隻將擱淺船隻往外拉。黃德汶也強調，救援過程會特別留意，不會影響到附近石滬群。

許立志則說，誰都不希望碰上類似事故，漁船對漁民非常重要，歷史文化對地方也不可或缺，相信船主也非故意，溝通過程中也許造成誤會，盼將傷害降到最低，呼籲大眾能瞭解遺址保存重要性。