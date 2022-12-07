Netflix日劇《First Love初戀》自上映後廣受好評。也讓該劇的靈感來源，由殿堂級歌后宇多田光的代表作〈First Love〉再度爆紅，在音源榜單上奪冠。突如其來衝上榜單的現象讓本人感到相當驚喜，在社群平台上特別發文感謝台灣粉絲，直呼「Wow Taiwan。」
宇多田光的工作人員先是在推特上貼出〈First Love〉拿下台灣地區Spotify熱播50強的冠軍消息。隨後，宇多田光對這個消息感到相當震驚，在個人的推特上用英文激動寫下：「我的天啊台灣，這太驚人了，我不敢相信我在15歲錄製的歌曲，在相隔24年後竟然又登上榜單冠軍！」
對此，有台灣的網友們在該篇貼文底下PO出截圖，指出不只是熱播榜單，〈First Love〉在台灣的周間、日間榜單也是冠軍，而宇多田光則以英文親自回覆：「謝謝你讓我知道」、「這太瘋狂了。」字句間充滿了對台灣粉絲的感謝之意。
事實上，《First Love 初戀》由滿島光及佐藤健共同主演的純愛日劇。劇情描述一對男女在追尋初戀的回憶。該劇播出後廣受網友好評，不只在Netflix全球榜進入TOP10，在台灣及日本的榜單上也高居冠軍位置，掀起一波「哈日風」，在網路上引發熱議。
#宇多田光 #First Love #初戀
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