數位部日前表示，抖音、TikTok及小紅書屬於「危害國家資通安全之產品」，先前已針對公部門的資通設備及所屬場域使用進行限制，未來是否會進一步限制民眾使用，將參考其他國家作法，消息一出引起討論。國民黨台北市前議員羅智強透露，連美國總統拜登都有使用抖音，若照蔡政府的邏輯，拜登是否為中共同路人？

羅智強今（7）日在臉書表示，蔡政府把來自中國大陸的抖音列為危害國安的產品，禁止公部門使用抖音，簡單說就是「誰用抖音誰就是中共同路人」，但他發現身為美國執政黨的民主黨，竟然也有開設了抖音官方帳號。

「照蔡政府的邏輯，民主黨有抖音的官方帳號，就是中共同路黨！」羅智強指出，民主黨不只使用抖音，且其中點閱最高的內容，是拜登與美國前總統歐巴馬，在期中選舉時合體使用抖音催票的影片，觀看次數已超過1千萬次，開酸這兩人是否也是中共同路人。

羅智強譏，蔡政府對民主黨政府言聽計從，拜登的狗死掉時，總統蔡英文急著發文哀悼，但國人遭擄人集團虐殺時卻不聞不問，「我想不通的是，她連中共同路人的毛孩都關懷備至，那蔡英文算『中共什麼人』？」