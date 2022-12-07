P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人近日被傳華裔球星林書豪將加盟球隊，不過球團7日上午發布公告否認，澄清網傳消息純屬臆測，下午球團再公布補強消息，和畢業自HBL名校松山高中的前鋒孫思堯簽約。

以下為高雄17直播鋼鐵人公告全文：

高雄17直播鋼鐵人今（7）日正式與球員孫思堯簽約。畢業於「綠色神盾」松山高中，孫思堯高中畢業後旅美，獲得美國大學男籃NCAA二級紐約理工學院全額獎學金，於2018、2019年連兩年入選中華白代表隊，因疫情關係提前回台，加入桃園璞園領航猿，也在今年入選世界盃資格賽中華男籃代表隊。

現年25歲的孫思堯，身高205公分、體重100公斤，是名相當有潛力的新世代巨塔。雖然他就讀松山高中時才開始接受正規訓練，但扎實的訓練讓他擁有過人的禁區腳步，以及擁有優異的外圍投籃手感，他自律且認真的態度，受到高中教練黃萬隆的肯定。

總教練莫銳表示：「很高興能再增加一名大個子的本土球員，孫思堯是個很年輕的球員，他能感受到孫思堯的企圖心，以及對於進攻的慾望，相信孫思堯能幫助鋼鐵人鞏固禁區以及把握更多籃板，讓鋼鐵人的禁區再多一名即戰力。」