才住4個月竟遭房東解約！女怒討賠償金 真相太意外

一名陳姓女子在桃園租下1間月租萬元的房屋，未料僅住4個月，就遭到張姓女房東終止租約，要求搬離，陳女事後提告向房東求償搬家費用等2萬餘元。桃園地院審後，認為陳女求償無理由，判敗訴。可上訴。

判決書指出，陳姓女子主張，2019年間她向張姓女房東承租桃園一處房屋之11樓，租約為期1年，每月需支付1萬元租金，但張女在她入住僅4月時要求終止租約並搬離，認為張女需支付搬家費用、添購物品等費用共計2萬餘元。

對此，張女指出，陳女在11樓房屋內圈養多隻狗，經常在陽台洗狗、清理排泄物，導致水管阻塞造成10樓漏水，並多次遭到管理中心及樓下住戶投訴，且她屢次與陳女溝通均無效，雙方商討後合意於2020年2月終止租賃關係，同意其最遲同年5月要搬離。

張女表示，與陳女也訂好水、電及瓦斯的費用結算日期，縱使雙方未達成合意，陳女也未依租約維護房屋，退租後她發現房屋牆壁多處掉漆、汙損等，還需自行花費上萬元重新裝修，故依約終止租賃關係實屬有據，認為陳女求償的項目與終止租賃關係無關。

桃園地院審理時，法院勘驗雙方所提交的證據，發現2方的確已談妥水電瓦斯費的結算日期，張姓女房東依約歸還陳女押金，提供2個多月的時間供其搬家，難認張女有過失及損害陳女的理由，故駁回陳女請求。可上訴。