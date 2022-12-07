此時至翌年3月正是貢寮鮑的盛產期，貢寮鮑此時的肉質最為飽滿鮮甜，與各種食材混合搭配，烹調過後口感更Q彈。（漁業處提供）

東北季風陸續來到，此時正值節氣「大雪」，雖然台灣位處亞熱帶氣候，幾乎很少機會在平地見到雪，不過隨著天氣降溫，正適合民眾進補滋養。新北市漁業處指出，新北貢寮鮑近期正值產季，冬季進補適合溫補，因此推薦用富含蛋白質的「貢寮鮑、雞肉」與「蟲草、蕈菇」，搭配煮成「貢寮鮑蟲草蕈菇雞湯」，既養生又暖身。

新北市貢寮區淺海養殖的九孔、黑盤鮑堅持潮間帶放養，並以天然海藻餵食，因此沒有使用任何化學藥物，為純天然的食品，且貢寮鮑富含優質蛋白質、維生素和礦物質，若搭配多醣蟲草，以及富有蛋白質、多醣體和多種礦物質的巴西蘑菇，兩者混合後可成為養生調理的食材。

慈惠醫護管理專科學校月子培訓班助教張貝萍說，貢寮鮑蟲草蕈菇雞湯材料有貢寮鮑、雞肉、蟲草、巴西蘑菇、薑片等，先將雞肉油煎至金黃後，加水煮滾成乳白色，再加上市售的菌菇湯包，並再次煮滾加入香菇與玉米，最後加入九孔，滴入幾滴米酒待湯滾後即完成。

張貝萍表示，貢寮鮑、雞肉可以提供優質蛋白質，為構成身體細胞的主要成分，免疫系統也需要蛋白質才可運作，皆是修補組織很好的原料。

漁業處表示，此時至翌年3月正是貢寮鮑的盛產期，貢寮鮑此時的肉質最為飽滿鮮甜，與各種食材混合搭配，烹調過後口感更Q彈，又兼顧暖身的功能，市府本月18日也會在貢寮產地舉行「鮑鱻料理之戰」，以貢寮鮑為主題進行料理比拚，另推出「擁鮑貢寮體驗之旅」，推廣北海岸觀光。