彰化縣社頭鄉年終盛事「社頭織襪芭樂節」，將在12月9日至11日連續三天於社頭鄉果菜市場登場，今年準備500斤社頭最優質的芭樂供免費品嘗。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

活動當天將有130幾家在地織襪業者展售。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣社頭鄉年終盛事「社頭織襪芭樂節」，將在12月9日至11日連續3天於社頭鄉果菜市場登場，公所表示，今年結合太空世界主題，10日開幕有金曲歌手獻唱，活動準備500斤社頭最優質的芭樂免費吃，還有130幾家在地織襪業者展售，歡迎全國鄉親一同參與，有吃又有拿！

社頭鄉是國內芭樂與織襪最重要產地，公所為推廣在地產業年年舉辦「社頭織襪芭樂節」，現場可以品嘗當地最新鮮可口的芭樂，還有最便宜最優質的在地織襪，超過350攤位聚集，而公所擔心湧入車潮造成不便，還貼心準備免費交通接駁車供民眾搭乘。

社頭鄉長劉錦昌表示，今年的織襪芭樂節主題「太空世界」，就像社頭這幾年的發展大步向前，升級飛到外太空去，在地織襪產業不斷轉型升級，從傳統織襪到現在竹炭襪、除臭襪、奈米機能襪等；芭樂品種、品質等也逐年提升，所有成果都在織芭節中，歡迎民眾一起來體驗。

劉錦昌說，活動９日就開始暖身，10日由「織襪時尚走秀」為活動揭開序幕，當晚7點還有精彩的演唱會與炫麗煙火秀，包括金曲歌后黃妃、黑色旋風郭婷筠、年輕人最愛的五堅情黃偉晉、田亞霍、理想混蛋等超夯歌手，將為民眾帶來精彩豐富的表演。

公所表示，活動有愛心兌好襪、外太空拍照趣、新鮮現切芭樂及古早味米苔目等免費品嚐，豐富大獎等你抽，還有機會把今年首次推出的『織襪芭樂節限定紀念襪』帶回家，歡迎全國各地鄉親一同共襄盛舉，品嚐特色美食、買好買滿，暢遊社頭。