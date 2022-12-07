6日台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮上，美國總統拜登與蘋果執行長庫克（Tim Cook）握手。（圖／美聯社）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠舉辦移機典禮，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也到場，且親自證實，蘋果將採購亞利桑那州廠製造的晶片。此消息掀起巨大討論，大批網友非常憤怒，紛紛痛批民進黨出賣台灣利益、掏空台灣，更有人怒轟民進黨是「賣國賊」，認為台灣最珍貴的東西被美國奪去，未來前景堪憂，恐怕會被邊緣化甚至完蛋了。

美國財經媒體《CNBC》報導，台積電在當地時間6日舉行鳳凰城晶圓廠的移機典禮，現場美國政壇、科技業大咖雲集，包括美國總統拜登都親自站台致詞，他在致詞時宣布「美國製造業回來了」，指出亞利桑那州廠將生產「地表上最先進」的半導體晶片；庫克、微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）等也接力致詞。庫克在發表談話時更宣布，蘋果將與台積電在美國製造晶片，他也證實，蘋果將會採購新AZ廠製造的處理器。

此消息引爆台灣網友熱議，大批鄉民湧入PTT論壇留言：「美國笑開懷 台灣的眼淚還沒開始掉」、「台廠要死去了」、「看看庫克笑得多開心啊」、「降低仰賴亞洲……我們GG了」、「台灣要被邊緣化了，可憐」、「台灣最重要的東西都給美國奪去了，台灣要被兔死狗烹了」、「沒了台積電，台灣還有什麼可以自豪的」。

更有許多網友將矛頭指向執政的民進黨，氣憤大罵：「民進黨這種行為根本就是賣國賊」、「這到底是什麼政府？」、「蔡英文掏空台灣」、「把國民黨執政成果送出去就是愛台灣」、「離戰爭又更進一步了，大家可以親眼看見」、「台灣對美國最大的價值已失去，台灣完了，芭比Q了」、「吃萊豬、買飛機、賣台GG、買盤子軍火還可以遲交毀約，台美關係史上最好？」