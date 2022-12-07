台南市政府經濟發展局局長陳凱凌。（洪榮志攝）

台南市政府經濟發展局為吸引國內外廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，委託中華民國不動產經紀人聯合總會建置「產業投資標的供需媒合平台」，提供大台南工業用地的供給與需求資訊，至今已提供94件閒置土地及廠房租售資訊，希望降低廠商尋地的成本。

市府經發局長陳凱凌指出，為振興產業發展，該局透過公私協力建置媒合平台，作為產業用地供需的實體交流平台，協助媒合產業用地、廠房供需，還清查工業區、產業園區、民間閒置用地，讓市府促進產業發展、企業加速落地、閒置地主共創三贏的目標。

不動產經紀人聯合總會理事長謝宗諺表示，媒合平台從今年8月成立至今，除提供94件供給資訊外，還清查閒置產業用地完成112筆土地，清查面積約10萬7772坪。其中，土地所有權人願意配合提供媒合有31筆，媒合土地面積約3萬6633坪，媒合廠房基地面積約2萬3524坪、建物面積約7717坪。

台南市直轄市不動產代銷公會理事長張文龍也認為，台南市擁有南科及各大傳統、新興工業區，產業經濟發展旺盛，透過產業用地供需媒合平台，多元結合民間資源，能更精準協助台商與國際企業，有利吸引國內外廠商前進台南投資，同時也為不動產業者提供更多物件媒合機會，互利互惠，共同創造台南產業經濟前景。